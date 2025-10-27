Mali: record d’enlèvements d’étrangers par les jihadistes

Rédigé le Vendredi 14 Novembre 2025 à 09:51 | Lu 56 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Au Mali, jamais les étrangers enlevés par les jihadistes n’ont été aussi nombreux. L’ONG Acled, qui recense les actes de violence dans les zones de conflit à travers le monde, révèle qu’au moins 22 étrangers ont été capturés et pris en otage par le Jnim, lié à al-Qaïda, au cours des six derniers mois. Un record triste et douloureux qui éclaire à la fois la situation sécuritaire dans le pays et la stratégie des jihadistes.