Drame routier à Diourbel : une mère et ses deux enfants décèdent

Une femme et ses deux enfants ont perdu la vie mercredi à Diourbel, dans le centre du pays, à la suite d’un grave incident sur la route, a indiqué le capitaine El Hadji Mamadou Lo, commandant de la 22ᵉ compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers.



Les faits se sont produits aux abords de la compagnie de gendarmerie de Diourbel. D’après les informations fournies par le responsable des secours, un camion est entré en collision avec une moto sur laquelle se trouvaient la femme et ses deux enfants.



Le conducteur de la moto a, pour sa part, été grièvement touché et pris en charge par les services compétents. Une enquête a été ouverte par la police afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame, selon la même source.

