Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mail anonyme, appel à témoins et vente au poids… Deux personnes interpellées pour le vol d’une cloche historique


Rédigé le Jeudi 30 Octobre 2025 à 17:21 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’objet patrimonial devait être restauré lorsqu’il avait été volé dans un local communal. Un message anonyme a permis de retrouver la piste de la cloche, malheureusement déjà fondue


Mail anonyme, appel à témoins et vente au poids… Deux personnes interpellées pour le vol d’une cloche historique

Un triste épilogue pour la cloche du beffroi de Bouc-Bel-Air, près d’Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Après une enquête à rebondissements, deux individus ont été identifiés puis placés en garde à vue pour « recel d’un bien culturel affecté au culte », a annoncé la gendarmerie.

Les deux prévenus vont être déférés ce jeudi devant le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Si les investigations se poursuivent pour déterminer le rôle exact de chacun, l’un des deux mis en cause est un employé municipal. Le parquet a confirmé à Ici Provence que la cloche avait bien été « brisée », mais que les individus n’ont pas reconnu le vol. Des complices sont encore recherchés.


Les faits se sont produits début septembre. La cloche était entreposée dans un local communal pour être restaurée lorsqu’elle a été dérobée, entraînant l’ouverture d’une enquête de la police municipale et de la gendarmerie.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags