Mail anonyme, appel à témoins et vente au poids… Deux personnes interpellées pour le vol d’une cloche historique



Un triste épilogue pour la cloche du beffroi de Bouc-Bel-Air, près d’Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Après une enquête à rebondissements, deux individus ont été identifiés puis placés en garde à vue pour « recel d’un bien culturel affecté au culte », a annoncé la gendarmerie.



Les deux prévenus vont être déférés ce jeudi devant le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Si les investigations se poursuivent pour déterminer le rôle exact de chacun, l’un des deux mis en cause est un employé municipal. Le parquet a confirmé à Ici Provence que la cloche avait bien été « brisée », mais que les individus n’ont pas reconnu le vol. Des complices sont encore recherchés.





Les faits se sont produits début septembre. La cloche était entreposée dans un local communal pour être restaurée lorsqu’elle a été dérobée, entraînant l’ouverture d’une enquête de la police municipale et de la gendarmerie.