L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a participé, jeudi 23 juillet, au débat entre les candidats au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), organisé par l’Assemblée générale au siège de l’institution à New York.

Au cours de cette rencontre, il a présenté sa vision d’une ONU plus efficace et réformée, estimant que l’organisation doit renforcer sa capacité à assurer ses missions essentielles, notamment le maintien de la paix et de la sécurité, la promotion des droits de l’homme et l’appui au développement.

À l’issue du débat, Macky Sall a également mis en avant son expérience acquise à la tête du Sénégal entre 2012 et 2024, ainsi que son parcours sur les plans africain et international.

Selon lui, cette expérience constitue un atout pour contribuer à relever les principaux défis mondiaux, si les États membres de l’ONU lui accordent leur confiance.