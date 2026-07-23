Le chef du Laboratoire des mycotoxines de l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA), Babacar Beye, a apporté des éclaircissements concernant les informations sur la présence d’aflatoxine dans le riz vendu au Sénégal. Contacté par Radio Sénégal, il a indiqué que les analyses réalisées portent uniquement sur du riz importé, principalement en provenance de Thaïlande, et non sur le riz local.

Selon lui, les 133 échantillons analysés à Dakar ont été prélevés dans les marchés de Petersen, Kermel et au Port (Môle 10). Il a insisté sur le fait qu’il s’agit exclusivement de riz importé.

Babacar Beye rappelle que les aflatoxines sont des contaminants naturels dont les niveaux doivent être contrôlés afin de protéger la santé publique. Il souligne que l’Union européenne applique des seuils de 2 microgrammes par kilogramme pour certaines aflatoxines et de 4 microgrammes par kilogramme pour leur teneur totale.

Il précise également que le Sénégal ne dispose pas encore de normes nationales spécifiques en la matière et s’appuie, selon les situations, sur les références internationales du Codex Alimentarius ou sur d’autres normes reconnues.

Le responsable du laboratoire explique par ailleurs que, contrairement à l’arachide où un tri peut réduire la contamination, les aflatoxines présentes dans le riz ne disparaissent pas à la cuisson en raison de leur résistance à la chaleur.

Ces analyses sont réalisées dans le cadre d’un plan national de surveillance de la contamination des céréales, élaboré par le Comité national du Codex Alimentarius avec l’appui technique de la FAO. L’ITA intervient dans ce programme en tant que laboratoire chargé des analyses.

Babacar Beye indique enfin que cette campagne concerne, dans un premier temps, les régions de Dakar, Thiès et Kaolack. Il précise qu’il s’agit de la première participation de l’ITA à ce dispositif national de surveillance des céréales.