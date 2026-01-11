MINUSCA : un militaire sénégalais tué et sept blessés dans un accident en Centrafrique





Un accident impliquant un véhicule transportant des militaires sénégalais engagés en République centrafricaine dans le cadre de la MINUSCA a fait un mort et sept blessés, dont cinq grièvement atteints, a indiqué la Direction de l’information et des relations publiques des armées sénégalaises (DIRPA).



Le drame s’est produit ce vendredi 16 janvier 2026, à proximité du village de Yenga, situé à 22 kilomètres de Bouar, alors que les soldats effectuaient une patrouille de liaison, selon la même source.



La DIRPA précise qu’un militaire appartenant au 4ᵉ détachement sénégalais d’intervention rapide de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (SENQRF4/MINUSCA) a perdu la vie, tandis que sept autres ont été blessés à la suite de cet accident.



Déployé depuis le 31 mai 2025 dans le nord-ouest de la République centrafricaine, le 4ᵉ détachement sénégalais intervient en tant que force de réaction rapide, en appui aux forces locales dans les opérations de protection des populations civiles. Ce contingent est composé de 180 militaires.

