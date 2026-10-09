MBOUR : UNE PARCELLE VENDUE À CINQ MILLIONS DE FCFA DIVISE UN COUPLE

L’affaire met en évidence les difficultés que peuvent provoquer les désaccords patrimoniaux dans un ménage, notamment lorsque les conjoints ne s’entendent pas sur la nature d’un bien immobilier, son financement ou le droit de le vendre.

Une vente contestée par l’épouse D’après les éléments rapportés dans la presse, l’épouse reprocherait à son mari d’avoir vendu la parcelle sans son consentement. Elle considérerait le terrain comme un bien commun, ce qui expliquerait son opposition à la transaction.



Le mari, de son côté, contesterait cette interprétation et soutiendrait être en droit de disposer du terrain. Le désaccord porte donc sur un point essentiel : la propriété du bien et la possibilité de le céder sans l’accord de l’autre conjoint.



La vente aurait été conclue pour un montant de cinq millions de francs CFA. L’acquéreur se retrouverait ainsi au centre d’un différend dont l’issue pourrait avoir des conséquences sur la validité de la transaction et sur les droits des différentes parties.

Le foncier, une source récurrente de litiges Au Sénégal, les transactions foncières peuvent donner lieu à des conflits lorsque les documents de propriété sont incomplets, que les droits des parties sont contestés ou que des accords familiaux ne sont pas clairement établis.

Dans le cadre d’un mariage, la situation peut devenir plus complexe lorsque l’un des conjoints estime qu’un bien appartient au patrimoine commun, alors que l’autre affirme en être le seul propriétaire.



Pour trancher ce type de différend, les documents d’acquisition, les actes de vente, les éventuels titres fonciers et les conditions dans lesquelles le terrain a été obtenu peuvent jouer un rôle déterminant .



Une affaire qui nécessite des éclaircissements judiciaires

Les informations disponibles ne permettent pas d’établir avec certitude le statut juridique de la parcelle ni de connaître l’ensemble des arguments présentés par les époux. Il convient donc de ne pas conclure prématurément à une vente illégale.



L’enjeu est de déterminer si la parcelle pouvait être vendue par un seul des conjoints ou si l’accord des deux était juridiquement nécessaire. La situation de l’acquéreur devra également être examinée au regard des documents de la transaction.



Cette affaire rappelle l’importance de vérifier les titres et les droits de propriété avant toute acquisition immobilière. Elle souligne aussi la nécessité, pour les couples qui investissent ensemble, de clarifier leurs engagements afin d’éviter que les désaccords patrimoniaux ne dégénèrent en conflit familial ou judiciaire.

