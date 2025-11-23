Menu
Jeune étudiant décédé à Keur Birane : une région sous le choc après un incident nocturne


Un étudiant de 21 ans perd la vie sur la RN2 lors d’un incident impliquant trois individus non identifiés, déclenchant une enquête et l’émotion dans la région.


Jeune étudiant décédé à Keur Birane : une région sous le choc après un incident nocturne

 

La RN2, entre Dagana et Richard-Toll, a été le théâtre d’un drame dans la nuit du 20 septembre. Un jeune étudiant de 21 ans, Mouhamed Ndiaye, a perdu la vie dans des circonstances particulièrement difficiles, plongeant sa famille et sa communauté dans une profonde tristesse. Trois personnes, toujours en fuite, sont activement recherchées par les enquêteurs.

Un quotidien simple avant le drame

Quelques heures plus tôt, une vidéo largement diffusée montrait Mouhamed Ndiaye en train d’aider sa mère à préparer le couscous qu’elle commercialise quotidiennement. Ce geste, qu’il accomplissait avec régularité, précédait son déplacement vers Richard-Toll où il suivait sa première année de formation en mécanique à l’ISEP.
Comme à l’accoutumée, il avait pris la route en compagnie de son ami Abdoulaye Diagne Mbodj, 22 ans, sur une moto KTM.

Un épisode soudain sur la route

Les premiers éléments recueillis indiquent qu’à environ 21 h 55, à proximité de Keur Birane, trois individus apparaissent sur le bord de la chaussée, dans le sens où circulait la moto.
Ils auraient tenté de faire signe au conducteur de ralentir, mais Mouhamed Ndiaye n’aurait pas jugé prudent de s’arrêter. C’est à ce moment qu’un coup porté par l’un des individus survient alors que le véhicule était encore en mouvement.

L’impact, combiné à la vitesse de la moto, se révèle tragique : Mouhamed Ndiaye perd la vie instantanément, tandis que son compagnon chute lourdement et subit de sérieuses blessures.

Des auteurs toujours introuvables

Dans l’obscurité, les trois personnes impliquées quittent rapidement les lieux. Une patrouille de la Brigade territoriale de Richard-Toll intervient sans tarder, mais les recherches menées dans le secteur n’ont pour l’instant donné aucun résultat.

Une enquête en cours

Le corps du jeune étudiant a été transféré à la morgue de l’hôpital de Richard-Toll, où son ami blessé reçoit également des soins.
Une enquête a été ouverte afin de comprendre les circonstances exactes de ce qui s’est produit. Plusieurs pistes sont étudiées, qu’il s’agisse d’une tentative visant la moto, d’un piège ou d’un acte isolé d’une grande gravité.

dakaractu




