Selon les informations recueillies, les faits remontent à mardi dernier à la sortie de Dahra, où les mis en cause tentaient d’empêcher leurs collègues non grévistes d’assurer le transport de passagers en direction de Dakar. Dans un climat déjà tendu, les grévistes auraient pris pour cible un véhicule de transport de type « War Gaïndé », dont le pare-brise a été violemment caillassé. Cet acte de vandalisme a immédiatement provoqué une vive réaction du camp des chauffeurs non grévistes. Très remontés, ces derniers étaient prêts à en découdre avec les manifestants, faisant craindre des affrontements directs aux conséquences potentiellement graves. Face à l’escalade de la situation, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra ont été alertés et se sont rapidement déployés sur les lieux. Leur intervention a permis de maîtriser la situation et de procéder à l’interpellation des huit chauffeurs incriminés. Placés en garde à vue, puis déférés au parquet, les suspects ont finalement été inculpés et envoyés en prison en attendant leur jugement. Cette affaire relance le débat sur les tensions récurrentes dans le secteur du transport et les méthodes de revendication employées par certains acteurs. En attendant leur comparution devant la justice, les huit chauffeurs devront répondre de faits jugés graves, dans un contexte où les autorités affichent leur fermeté face à toute atteinte à l’ordre public et à la sécurité des usagers.
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Louga : huit chauffeurs grévistes écroués après des violences à Dahra
Rédigé le Vendredi 10 Avril 2026 à 14:09 | Lu 40 fois Rédigé par Hanne Abou
La tension est montée d’un cran dans le secteur du transport interurbain dans la région de Louga. Huit chauffeurs grévistes ont été placés sous mandat de dépôt après leur déferrement, hier, au parquet de Louga. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment trouble à l’ordre public, participation à une manifestation non autorisée, entrave à la libre circulation des personnes, destruction de biens et mise en danger de la vie d’autrui.
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