Préparation de la Tabaski 2026 : le gouvernement serre la vis et facilite l’approvisionnement en moutons

Le gouvernement sénégalais prend les devants pour assurer une bonne organisation de la Tabaski 2026. Dans une circulaire marquée du sceau de l’urgence et signée par le Premier ministre Ousmane Sonko, les ministres sont appelés à mettre en œuvre une série de mesures destinées à garantir un approvisionnement suffisant du marché en moutons et à encadrer efficacement leur acheminement. Datée du 3 avril 2026, cette correspondance officielle de la Primature souligne l’importance de la fête de la Tabaski, considérée comme « un événement majeur de la vie de la Nation ». Elle fait suite aux instructions du président de la République, qui a demandé au gouvernement d’anticiper toutes les dispositions nécessaires pour éviter les pénuries et les tensions sur les prix. Approvisionnement renforcé et ouverture sous-régionale Pour répondre à la forte demande, les autorités misent à la fois sur l’offre nationale et sur les importations en provenance de la sous-région, notamment du Mali et de la Mauritanie. L’objectif est clair : couvrir de manière optimale les besoins en moutons sur l’ensemble du territoire. Dans ce cadre, une attention particulière est accordée à la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement, depuis les zones de production jusqu’aux points de vente. Les axes de convoyage, les points de passage frontaliers ainsi que les zones d’attente feront l’objet d’un renforcement des dispositifs de sécurité. Mesures d’assouplissement et incitations fiscales La circulaire prévoit également des mesures concrètes pour faciliter le transport et la commercialisation des moutons. Parmi les décisions phares : l’assouplissement des contrôles sur les camions et véhicules transportant des moutons à destination du territoire national ; l’exonération des droits et taxes sur les moutons destinés à la Tabaski ; l’autorisation pour chaque camion de transporter jusqu’à trois bergers chargés de la surveillance des animaux. Ces mesures seront appliquées sur la période allant du 11 avril au 30 juin 2026, couvrant ainsi toute la phase de préparation de la fête. Exigence stricte en matière sanitaire Au-delà des aspects logistiques et économiques, le gouvernement insiste sur le respect rigoureux des normes sanitaires. En référence au décret relatif à la police sanitaire des animaux domestiques, les autorités exigent l’application stricte des mesures d’hygiène et de sécurité afin de garantir la سلامتé des consommateurs et la qualité du cheptel. Mobilisation gouvernementale La circulaire est adressée à plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres en charge de la Justice, des Forces armées, de l’Intérieur, des Finances, des Transports, de l’Agriculture et de l’Élevage, ainsi que de la Santé et du Commerce. Cette large diffusion traduit une volonté de coordination intersectorielle pour une gestion efficace de l’événement. À travers cette démarche anticipative, l’État du Sénégal entend éviter les difficultés souvent observées à l’approche de la Tabaski, notamment la flambée des prix et les problèmes d’approvisionnement, tout en garantissant la sécurité et la qualité sanitaire des moutons mis sur le marché.