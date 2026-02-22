Louga–Saint-Louis : trois morts et quatre blessés graves dans un carambolage

Trois personnes ont perdu la vie et quatre autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu lundi sur l’axe Louga–Saint-Louis, à hauteur du village de Khambala, dans la commune de Ngueune Sarr, selon une source sécuritaire.

Le drame est survenu à la suite d’un carambolage impliquant trois véhicules sur cette route nationale. Deux des victimes sont décédées sur le coup. Une troisième personne, initialement prise en charge parmi les blessés graves, a succombé à ses blessures après son évacuation à l’hôpital.

Les dépouilles ont été acheminées à la morgue de l’Hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Les quatre blessés graves y ont également été admis après leur prise en charge par les sapeurs-pompiers.

Les circonstances exactes de la collision n’étaient pas encore établies lundi en soirée. Des éléments de la gendarmerie se sont rendus sur place pour effectuer les constatations d’usage.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’accident, a indiqué la source sécuritaire.