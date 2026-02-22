Menu
Louga–Saint-Louis : trois morts et quatre blessés graves dans un carambolage


Rédigé le Mardi 24 Février 2026 à 06:00 | Lu 79 fois Rédigé par


Un accident impliquant trois véhicules sur la route Louga–Saint-Louis a fait trois morts et quatre blessés graves à hauteur de Khambala.


Trois personnes ont perdu la vie et quatre autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu lundi sur l’axe Louga–Saint-Louis, à hauteur du village de Khambala, dans la commune de Ngueune Sarr, selon une source sécuritaire.
Le drame est survenu à la suite d’un carambolage impliquant trois véhicules sur cette route nationale. Deux des victimes sont décédées sur le coup. Une troisième personne, initialement prise en charge parmi les blessés graves, a succombé à ses blessures après son évacuation à l’hôpital.
Les dépouilles ont été acheminées à la morgue de l’Hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Les quatre blessés graves y ont également été admis après leur prise en charge par les sapeurs-pompiers.
Les circonstances exactes de la collision n’étaient pas encore établies lundi en soirée. Des éléments de la gendarmerie se sont rendus sur place pour effectuer les constatations d’usage.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’accident, a indiqué la source sécuritaire.



