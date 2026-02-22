Accidents de la route : le gouvernement annonce des mesures de limitation de vitesse et un contrôle renforcé des minicars





Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a indiqué lundi que son département travaille à la mise en œuvre de nouvelles mesures visant à réduire les accidents de la circulation, notamment à travers la limitation des vitesses et le renforcement des contrôles techniques des véhicules.



Il s’exprimait lors d’une visite au Centre de contrôle technique de Hann (CCTVA), effectuée pour superviser le dispositif mis en place et échanger avec les acteurs du secteur sur les modalités de régularisation et de mise aux normes des 6 800 minicars actuellement en circulation.



Selon le ministre, l’État entend aller au-delà des contrôles techniques classiques en introduisant des mécanismes de limitation de vitesse. « Il y a plusieurs techniques, notamment le plombage des véhicules ou la géolocalisation », a-t-il expliqué, précisant que le Premier ministre a donné son aval pour l’implémentation de ces mesures. Il a ajouté que leur mise en œuvre nécessite certains prérequis et pourrait conduire à l’agrément de sociétés spécialisées, sans passer par les procédures classiques d’appel d’offres.



Yankhoba Diémé a toutefois souligné que le facteur humain demeure central dans les accidents de la route, évoquant l’indiscipline de certains chauffeurs et les excès de vitesse comme causes majeures. Il a rappelé que, sur les 6 800 minicars en circulation, une grande partie des accidents enregistrés est liée à ces comportements.



À l’issue de sa visite, le ministre s’est dit satisfait de la matérialisation des mesures préconisées pour le lancement de l’opération exceptionnelle de rappel des véhicules de transport en commun de 12 à 19 places. Cette opération, prévue à partir du 3 mars prochain, s’étendra sur une durée de deux mois.



Il a indiqué que ces mesures conservatoires ont été prises face à la recrudescence des accidents de la circulation qui endeuillent presque quotidiennement le pays. Sur instruction du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko, et après validation en Conseil des ministres le 18 février, les services du ministère ont été mobilisés pour appliquer la mesure phare portant sur le rappel de tous les minicars en circulation.



Ces véhicules, notamment ceux communément appelés « Cheikhou Chérifou », feront l’objet d’un contrôle technique renforcé, articulé autour du contrôle régulier habituel et d’éléments supplémentaires. Parmi ceux-ci figurent la vérification de la conformité du nombre de places, ainsi que celle des bagages et des supports de bagages.

