Affaires d’extradition : le ministère de la Justice apporte des précisions après des réactions publiques





À la suite de l’intervention de la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, devant l’Assemblée nationale, des propos tenus par l’ambassadrice de France au Sénégal en réponse à une question de presse ont provoqué de nombreuses réactions au sein de l’opinion publique. Ces réactions concernent notamment des dossiers d’extradition impliquant deux ressortissants sénégalais résidant en France.



Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Justice du Sénégal a souhaité apporter des éclaircissements afin d’éviter toute mauvaise interprétation susceptible d’engendrer une controverse inutile entre les deux États.



Le ministère indique qu’un courrier officiel émanant du ministère français de la Justice a récemment été adressé aux autorités judiciaires sénégalaises. Cette correspondance sollicitait la transmission d’informations déjà intégrées aux dossiers concernés et régulièrement communiquées par le magistrat sénégalais chargé de la procédure.



Conformément aux accords de coopération judiciaire liant le Sénégal et la France, les autorités judiciaires sénégalaises ont procédé à une nouvelle transmission des éléments demandés, bien que ceux-ci aient déjà fait l’objet de communications officielles antérieures. Le ministère précise que cette démarche s’inscrit strictement dans le respect des engagements internationaux acceptés par l’État du Sénégal.



Le communiqué souligne également qu’il ne saurait être question de pressions exercées sur la justice française, contrairement à certaines interprétations relayées dans l’espace public. Il s’agit, selon le ministère, de l’application normale du principe de réciprocité entre États souverains dans le cadre de leurs relations judiciaires.



Toutefois, le ministère de la Justice exprime des réserves concernant certains propos attribués à l’ambassadrice de France, estimant qu’ils pourraient être perçus comme minimisant la gravité des faits reprochés aux personnes concernées. Ces faits portent sur des accusations de corruption et de détournement de deniers publics, que les autorités sénégalaises considèrent comme particulièrement graves au regard des exigences de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes.



Selon le communiqué, une telle posture, même involontaire, pourrait être interprétée comme un jugement de valeur inapproprié, voire comme une forme d’ingérence, dans une affaire que le Sénégal juge essentielle pour la consolidation de l’État de droit.



Le ministère de la Justice réaffirme enfin l’attachement du Sénégal à une coopération judiciaire fondée sur le respect mutuel, l’équilibre et la confiance, tout en réitérant sa détermination à faire toute la lumière sur les affaires de corruption et de détournement de fonds publics, dans le strict respect des procédures judiciaires nationales et internationales.

