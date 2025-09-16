Linguère : une journée de reboisement pour freiner la désertification dans le Djoloff

La Convergence citoyenne pour l’espoir et l’intérêt du Djoloff (CONCEID) a tenu samedi à Linguère une journée de reboisement en partenariat avec l’Agence de la reforestation et de la grande muraille verte (ARGMV). L’initiative s’inscrit dans le cadre du « week-end vert », visant à lutter contre la désertification et à contribuer à la souveraineté alimentaire.



Le président de la CONCEID, Bakhao Fall, a souligné la vulnérabilité du Djoloff, situé dans le Ferlo, face aux effets du changement climatique, à la coupe abusive de bois et aux gaz à effet de serre. Selon lui, la restauration des écosystèmes est une nécessité pour préserver la zone.



La cérémonie, organisée à Keur Serigne Touba, a bénéficié de la présence d’Abass Sow, chef du pôle nord (Louga et Saint-Louis) de l’ARGMV, venu soutenir l’initiative avec son équipe. Il a rappelé l’engagement de l’agence à accompagner toutes les actions citoyennes en faveur de la reforestation et a encouragé particulièrement la plantation d’arbres dans les concessions.



Bakhao Fall a, pour sa part, insisté sur l’importance d’assurer le suivi des plants. « Planter est une chose, mais leur entretien et leur protection en sont une autre », a-t-il déclaré en appelant les bénéficiaires à veiller à la survie des arbres.



Cette action citoyenne s’inscrit dans la continuité de la caravane écologique nationale, lancée le 2 août dernier par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La CONCEID s’est engagée à poursuivre et renforcer ces initiatives au profit des communautés du Djoloff.



📝 aps