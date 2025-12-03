Ligue 1 sénégalaise : Guédiawaye FC se relance, Génération Foot frappe fort lors de la 8ᵉ journée





La huitième journée de Ligue 1 sénégalaise, achevée ce dimanche, a profondément animé le championnat, avec des enseignements majeurs aussi bien en tête qu’en bas du classement. Elle a notamment été marquée par le réveil de Guédiawaye FC, la prestation aboutie de Génération Foot et la confirmation de la dynamique positive du Jaraaf.



Après un début de saison compliqué, Guédiawaye FC a enfin enregistré son premier succès. Les Crabes se sont imposés 2-0 face au Casa Sports, mettant fin à une série de sept journées sans le moindre point. Cette victoire permet au club de la banlieue dakaroise de retrouver un certain espoir, même s’il reste provisoirement en zone rouge. Le Casa Sports, de son côté, concède sa première défaite de la saison malgré plusieurs occasions non concrétisées après une entame de match difficile.



Le Jaraaf poursuit, lui aussi, sa progression. Le club de la Médina a dominé l’US Gorée sur le score de 2-0, stoppant ainsi la marche en avant du leader du championnat. Grâce à cette troisième victoire consécutive, le Jaraaf s’installe à la cinquième place et revient à trois longueurs seulement de l’US Gorée, désormais sous la menace de ses concurrents directs.



La prestation la plus impressionnante de cette journée est à mettre au crédit de Génération Foot. En déplacement, les Grenats ont largement dominé Sonacos (4-0), affichant une maîtrise totale face à un adversaire en difficulté à domicile. Ce succès net confirme les ambitions élevées du club formateur pour la suite de la saison.



Enfin, Ajel de Rufisque et Dakar Sacré-Cœur se sont quittés sur un score de parité (1-1). Un résultat qui ne permet à aucune des deux équipes de véritablement se rapprocher du haut du tableau.



Cette huitième journée a ainsi rebattu les cartes à tous les niveaux du classement, annonçant une suite de championnat serrée, ouverte et riche en enjeux.

