Libye : un groupe armé du sud du pays sème l’inquiétude

Selon des sources locales, ce groupe serait impliqué dans des affrontements récents et des opérations de contrôle territorial. Le sud libyen, vaste zone désertique, est depuis plusieurs années le théâtre de rivalités entre milices, trafiquants et forces loyales aux différentes autorités concurrentes du pays.





Des soldats de l’Armée nationale libyenne (ANL), fidèles au maréchal Khalifa Haftar, seraient mobilisés pour contenir la menace et rétablir l’ordre dans certaines localités stratégiques.





La région constitue un carrefour migratoire et un point de passage pour divers trafics transfrontaliers, ce qui renforce son importance géopolitique. Toute montée de tension pourrait avoir des répercussions sur la stabilité nationale et régionale.





Les observateurs appellent à un dialogue politique renforcé et à une meilleure coordination sécuritaire afin d’éviter une nouvelle escalade dans un pays encore marqué par des années de conflit.

