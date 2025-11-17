Menu
Les toilettes en or massif de Maurizio Cattelan ont été vendues plus de 12 millions de dollars aux enchères


Jeudi 20 Novembre 2025


Ces WC imaginés par le trublion de l’art contemporain pèsent plus d’une centaine de kilos


Leur nouveau propriétaire osera-t-il les utiliser ? Les toilettes en or massif de l’artiste italien Maurizio Cattelan, baptisées « America », ont été vendues 12,1 millions de dollars (soit environ 10,5 millions d’euros) lors d’une vente aux enchères organisée à New York, a annoncé Sotheby’s jeudi 20 novembre 2025.

Si son prix de départ, 10 millions de dollars, était plutôt élevé, l’œuvre d’Art, qui appartenait précédemment au milliardaire – et propriétaire des Mets de New York – Steven Cohen, a été adjugée au premier enchérisseur… qui a naturellement préféré garder l’anonymat.

Pour rappel, Cattelan est un artiste contemporain devenu célèbre pour ses œuvres provocatrices : il a, par exemple, exposé une banane collée avec du scotch à un mur, en 2019. Pour dénoncer son prix qualifié d’exorbitant (120.000 dollars), un autre artiste l’avait carrément mangée. Mais un autre exemplaire de cette banane s’est vendu pour la somme de 6,2 millions de dollars en 2024 !

Un précédent exemplaire des toilettes « America » de Maurizio Cattelan avait été dérobé, en 2019, lors d’une exposition consacrée à l’artiste au Palais Blenheim (Royaume-Uni). Deux suspects avaient été arrêtés puis inculpés, en mars 2025, sans que l’œuvre – probablement fondue par les malfaiteurs – soit retrouvée.


