Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Un « faux pilote » aurait fait voler des Airbus A320 à travers l’Europe sans aucun diplôme


Rédigé le Mardi 18 Novembre 2025 à 00:04 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un homme, qui travaillait pour la compagnie lituanienne Avion Express, aurait menti sur ses qualifications pour se faire embaucher comme commandant de bord et aurait fait voler des Airbus A320 dans plusieurs pays d’Europe jusqu’à cet été


Un « faux pilote » aurait fait voler des Airbus A320 à travers l’Europe sans aucun diplôme
Une histoire complètement folle. Un « faux pilote » d’Airbus A320 aurait fait voyager des centaines de passagers à travers l’Europe, le tout sans aucun diplôme. L’information a été révélée lundi par le média spécialisé Aero Telegraph, et confirmée par la compagnie aérienne en question, Avion Express.

« Nous confirmons que la personne concernée était un ancien pilote ayant travaillé pour notre entreprise. L’entreprise a récemment pris connaissance d’informations non vérifiées concernant son expérience professionnelle », indique un porte-parole de la compagnie lituanienne, précisant qu’une enquête interne a « immédiatement » été ouverte. Elle est toujours en cours.

Avant de rejoindre la compagnie lituanienne, l’homme concerné aurait seulement occupé un poste de copilote chez Garuda Indonesia. Il aurait falsifié des documents sur son expérience professionnelle afin d’être embauché comme commandant de bord sur des Airbus A320. Pourtant, Avion Express insiste sur le fait qu’elle respecte des procédures de recrutement « strictes » afin de garantir la sécurité de ses vols.

Le « faux pilote » aurait opéré dans plusieurs pays européens jusqu’à cet été. Il est suspendu depuis. D’après le média spécialisé, il aurait également travaillé pour des compagnies aériennes d’Europe occidentale, notamment Eurowings. La compagnie allemande affirme avoir fait appel à ses « experts en sécurité afin qu’ils procèdent à un examen plus approfondi ».


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Actualités

Dakar sous alerte : un trafic d’ivoire d’une valeur de 15 millions FCFA neutralisé

Lat Soukabé Fall - 17/11/2025 - 0 Commentaire
Dakar sous alerte : un trafic d’ivoire d’une valeur de 15 millions FCFA neutralisé
Le vendredi 17 novembre 2025, une opération conjointe menée par INTERPOL, la Sûreté Urbaine de Dakar et la Direction des Eaux, Forêts et de la Chasse a permis de saisir 50 kilos d’ivoire d’éléphant...

Réforme hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux de la nouvelle réorganisation après 26 ans d’attente

- 17/11/2025 - 0 Commentaire
Réforme hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux de la nouvelle réorganisation après 26 ans d’attente
Après plus de 26 ans sans révision profonde, le Sénégal s’engage dans une vaste réforme de son système hospitalier. Une décision portée par le Président de la République, à la lumière des...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags