Un « faux pilote » aurait fait voler des Airbus A320 à travers l’Europe sans aucun diplôme

Une histoire complètement folle. Un « faux pilote » d’Airbus A320 aurait fait voyager des centaines de passagers à travers l’Europe, le tout sans aucun diplôme. L’information a été révélée lundi par le média spécialisé Aero Telegraph, et confirmée par la compagnie aérienne en question, Avion Express.



« Nous confirmons que la personne concernée était un ancien pilote ayant travaillé pour notre entreprise. L’entreprise a récemment pris connaissance d’informations non vérifiées concernant son expérience professionnelle », indique un porte-parole de la compagnie lituanienne, précisant qu’une enquête interne a « immédiatement » été ouverte. Elle est toujours en cours.



Avant de rejoindre la compagnie lituanienne, l’homme concerné aurait seulement occupé un poste de copilote chez Garuda Indonesia. Il aurait falsifié des documents sur son expérience professionnelle afin d’être embauché comme commandant de bord sur des Airbus A320. Pourtant, Avion Express insiste sur le fait qu’elle respecte des procédures de recrutement « strictes » afin de garantir la sécurité de ses vols.



Le « faux pilote » aurait opéré dans plusieurs pays européens jusqu’à cet été. Il est suspendu depuis. D’après le média spécialisé, il aurait également travaillé pour des compagnies aériennes d’Europe occidentale, notamment Eurowings. La compagnie allemande affirme avoir fait appel à ses « experts en sécurité afin qu’ils procèdent à un examen plus approfondi ».