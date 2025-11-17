Menu
Un candidat passe le Code de la route pour la 128e fois... et échoue encore


Rédigé le Mardi 18 Novembre 2025 à 00:08 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Après avoir dépensé l’équivalent de 3.000 euros, un Britannique s’est présenté pour la 128e fois à l’épreuve théorique du permis de conduire… et a de nouveau échoué


Il n’a jamais lâché. Cette année, au Royaume-Uni, un candidat s’est présenté à l’épreuve théorique du permis de conduire pour la 128e fois… Sans succès. Une persévérance qui lui a déjà coûté très cher. Comme le rapporte The Independent, chaque tentative coûte 23 livres sterling (26 euros). Il a donc dépensé 2.944 livres sterling, soit environ 3.330 euros.

Les chiffres ont été récemment dévoilés par l’auto-école AA Driving School, une société britannique qui compte de nombreuses franchises. Durant cette année, un autre candidat s’est démarqué, bien malgré lui. Il a réussi son examen théorique au permis à la 75ᵉ tentative ! Pour lui, la facture totale s’est élevée à près de 2.000 euros.

Ce test est l'équivalent de l’examen du Code de la route en France. Les candidats doivent répondre à des questions à choix multiples, qui évaluent leurs connaissances et leur compréhension des règles de circulation et des bonnes pratiques de conduite. S’ils n’obtiennent pas cet examen théorique, ils ne peuvent pas passer à l’épreuve pratique.

Citée par nos confrères, la directrice de l’AA Driving School insiste sur le fait que le test ne doit pas être pris à la légère. « C’est très facile de sous-estimer le niveau de connaissances requis pour réussir l’examen théorique… », indique-t-elle, avant de souligner l’importance de la révision : « La clé du succès, c’est la préparation ».

En 2021, un Anglais avait déjà fait parler de lui en échouant 157 fois à l’épreuve théorique du permis de conduire. Cet homme de 42 ans a dépensé à peu près 3.600 livres sterling (4.000 euros) avant d’obtenir le précieux sésame lors de sa 158e tentative. Preuve que tout est possible !


Lat Soukabé Fall

