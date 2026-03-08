Thiès honore ses bâtisseurs : la Ville lance la première édition de la Médaille de la dignité

THIESINFO www.thiesinfo.com | L’actualité au Sénégal

Thiès : la Ville lance la première édition de la Médaille de la dignité

La Ville de Thiès a officiellement lancé la première édition de la Médaille de la dignité, une distinction instituée par la municipalité pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont contribué, chacun dans son domaine, au développement et au rayonnement de la cité du rail.

Cette distinction, appelée à devenir un rendez-vous annuel, se veut un cadre de reconnaissance envers les personnalités qui, par leur engagement, leur parcours et leur sens du service, participent à la construction de l’image et du prestige de Thiès.

Prenant la parole au cours de la cérémonie, le maire de la ville, Babacar Diop, a expliqué que cette initiative vise à mettre en lumière des parcours exemplaires tout en célébrant les valeurs fondatrices de Thiès.

« Nous louons le dévouement, l’engagement et le patriotisme de ceux qui se distinguent bravement dans l’effort de construction de la cité du rail. À travers cette distinction, nous célébrons aussi les valeurs fondatrices de notre ville : la justice et la paix, la dignité et la liberté. »

Selon l’édile, la Médaille de la dignité constitue un acte fort de reconnaissance envers des figures qui, à travers leur travail, leur engagement citoyen et leur sacrifice, ont contribué à façonner la réputation de Thiès au Sénégal comme à l’étranger.

Des profils issus de plusieurs secteurs de la vie locale

La liste des récipiendaires de cette première édition reflète la diversité des forces vives qui participent au dynamisme de la ville. Des personnalités issues des milieux communautaire, religieux, universitaire, administratif, économique, politique et sportif figurent parmi les personnes distinguées.

Parmi elles, l’on retrouve notamment Souleymane Kanté, reconnu pour son engagement dans la vie communautaire, ainsi que André Guèye, figure religieuse respectée ayant longtemps œuvré pour le dialogue et la cohésion sociale.

Le monde universitaire est représenté par Ramatoulaye Diagne Mbengue, qui a marqué l’histoire de l’enseignement supérieur dans la région.

La sphère politique n’est pas en reste avec la distinction accordée à Idrissa Seck, ancien maire de Thiès et figure politique majeure du pays.

Hommages à des figures religieuses, économiques et administratives

La municipalité a également tenu à rendre hommage à plusieurs personnalités religieuses et économiques qui ont joué un rôle important dans la vie sociale, spirituelle et économique de la ville.

Parmi elles figurent feu Serigne Saliou Touré, connu pour son rôle de médiation et de guidance spirituelle, ainsi que Serigne Mounirou Ndiéguéne.

Dans le domaine économique et administratif, la ville a distingué feu Abdoulaye Diao, industriel reconnu, ainsi que Mayoro Fall, pour sa carrière dans l’administration financière. L’opérateur économique Djiby Diagne figure également parmi les récipiendaires.

Un hommage posthume à des figures marquantes de Thiès

La cérémonie a aussi été marquée par un hommage posthume rendu à certaines personnalités disparues qui ont laissé une empreinte durable dans l’histoire de la ville.

C’est notamment le cas de feu Boubacar Diop, ancien footballeur international sénégalais, dont le parcours sportif a contribué à porter haut les couleurs de Thiès.

Babacar Diop insiste sur la dimension symbolique de la distinction

Au-delà de la reconnaissance individuelle, le maire de Thiès a insisté sur la portée symbolique de cette initiative. Pour Babacar Diop, la construction de la nation passe d’abord par la valorisation des terroirs et des figures locales qui en portent la mémoire et les ambitions.

« Il n’y a pas de nation sans terroirs. La nation se nourrit des sucs, des sèves et des rêves des terroirs. »

Dans cette perspective, le maire estime que les personnalités honorées constituent un véritable panthéon local appelé, à terme, à nourrir le panthéon national.

Il a également rappelé que la plupart des récipiendaires ont connu des trajectoires marquées par le travail, la persévérance et le sens du sacrifice.

« La plupart des hommes et femmes célébrés aujourd’hui viennent de loin. Ils se sont battus toute leur vie pour gagner dignement leur place dans la société. »

En instituant la Médaille de la dignité, la municipalité de Thiès entend ainsi pérenniser une tradition de reconnaissance et d’hommage envers celles et ceux qui, par leur engagement et leur générosité, participent au développement et au rayonnement de la ville.

Avec cette première édition, la cité du rail inaugure une initiative qui pourrait, à terme, devenir un symbole fort de la mémoire collective et de la reconnaissance envers les bâtisseurs de son histoire.

