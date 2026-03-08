Thiès : Abdoulaye Dieng reconduit à la tête de l’Association des ouvriers

L’Association des ouvriers de la région de Thiès a tenu ce week-end son assemblée générale élective. À l’issue des travaux, les membres ont renouvelé leur confiance à Abdoulaye Dieng, président sortant, qui a été reconduit pour poursuivre la direction de l’organisation.

À cette occasion, le responsable a présenté les grandes orientations de son nouveau mandat. Parmi les priorités annoncées figurent l’amélioration des conditions de vie des membres de l’association, notamment à travers des actions dans les domaines de la santé et de la formation.

La rencontre a également été marquée par une prise de position sur les opérations de déguerpissement en cours visant des ouvriers installés sur l’avenue Caen. L’association a profité de l’occasion pour interpeller le président de la République sur la nécessité de mettre en place une nouvelle zone industrielle à Thiès, rappelant les engagements pris durant la campagne.

Les ouvriers ont par ailleurs exprimé leur regret concernant les projets portés par la mairie de la Ville de Thiès. Selon eux, leur association n’a pas été impliquée dans certaines initiatives, malgré les promesses du maire de développer un partenariat durable avec leur structure.