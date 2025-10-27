Les Sénégalais se distinguent en Premier League : Gana Guèye buteur, Sarr confirme sa place de titulaire





Les joueurs sénégalais ont particulièrement brillé sur les terrains anglais ce week-end. Idrissa Gana Guèye a ouvert le score pour Everton face à Fulham, signant son deuxième but de la saison juste avant la mi-temps. Placé au centre du jeu, il a livré une prestation remarquable aux côtés d’un Iliman Ndiaye très actif. Grâce à cette performance collective, Everton s’est imposé 2-0, mettant fin à une série de quatre rencontres sans succès.



À Londres, Pape Matar Sarr continue d’affirmer son rôle essentiel au sein de Tottenham. Titulaire lors du duel face à Manchester United, il a disputé l’ensemble de la rencontre, témoignant de la confiance totale de son entraîneur Thomas Frank. Ce match intense s’est terminé sur un score nul de 2-2, après une égalisation dans les dernières minutes signée Matthijs de Ligt.

