L'Actualité au Sénégal

Les Sénégalais se distinguent en Premier League : Gana Guèye buteur, Sarr confirme sa place de titulaire


Rédigé le Dimanche 9 Novembre 2025 à 06:07 | Lu 37 fois Rédigé par


Idrissa Gana Guèye marque pour Everton et Pape Matar Sarr brille avec Tottenham, illustrant un week-end réussi pour les internationaux sénégalais en Premier League.


Les joueurs sénégalais ont particulièrement brillé sur les terrains anglais ce week-end. Idrissa Gana Guèye a ouvert le score pour Everton face à Fulham, signant son deuxième but de la saison juste avant la mi-temps. Placé au centre du jeu, il a livré une prestation remarquable aux côtés d’un Iliman Ndiaye très actif. Grâce à cette performance collective, Everton s’est imposé 2-0, mettant fin à une série de quatre rencontres sans succès.

À Londres, Pape Matar Sarr continue d’affirmer son rôle essentiel au sein de Tottenham. Titulaire lors du duel face à Manchester United, il a disputé l’ensemble de la rencontre, témoignant de la confiance totale de son entraîneur Thomas Frank. Ce match intense s’est terminé sur un score nul de 2-2, après une égalisation dans les dernières minutes signée Matthijs de Ligt.




Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Intrusion nocturne au campus de Thiès : un commerce cambriolé et un coffre-fort emporté

- 09/11/2025 - 0 Commentaire
Un groupe d’individus armés a pénétré dans une boutique du campus de l’Université de Thiès, détruisant le matériel de surveillance avant de s’enfuir avec un coffre-fort.   Dans la nuit de...

Libération des huit manifestants interpellés par la gendarmerie lors du niakhtou national

- 09/11/2025 - 0 Commentaire
Huit personnes arrêtées par la gendarmerie durant le niakhtou national ont été libérées, à l’instar de celles retenues par la police.   À l’instar de la police, la gendarmerie a procédé à la...
