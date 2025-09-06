Les Lions du Sénégal rentrent à Dakar après leur victoire contre la RD Congo





Les Lions du Sénégal sont de retour à Dakar après leur victoire 3-2 contre la RD Congo, mardi au stade des Martyrs. Les champions d’Afrique ont quitté Kinshasa en soirée à bord d’un vol spécial affrété par l’État sénégalais, selon le journal Les Echos.



Un dispositif sécuritaire impressionnant avait été mis en place par les autorités congolaises pour encadrer le départ de l’équipe. Des centaines de policiers et militaires ont escorté le bus des Lions jusqu’à l’aéroport international de Ndjili, garantissant un embarquement et un décollage sans incident.



Certains cadres de l’équipe, surnommés les « Saoudiens » en raison de leur club en Arabie saoudite — Sadio Mané, Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly —, ont toutefois voyagé séparément, chacun à bord d’un jet privé.



senego

