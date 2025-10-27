Menu
L'Actualité au Sénégal

Les Lions du Sénégal débutent leur préparation à Londres pour affronter le Brésil et le Kenya


Rédigé le Mardi 11 Novembre 2025


Treize joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ont entamé les entraînements à Londres avant les matchs amicaux contre le Brésil et le Kenya, sous la direction du sélectionneur Pape Thiaw.


L’équipe nationale de football du Sénégal a lancé, ce lundi à Londres, la préparation de ses deux prochains matchs amicaux contre le Brésil et le Kenya, avec un premier groupe composé de 13 joueurs, selon la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le sélectionneur Pape Thiaw avait dévoilé, vendredi dernier, une liste de 27 joueurs convoqués pour ces rencontres. Les Lions affronteront le Brésil le 15 novembre à Londres, puis le Kenya le 18 novembre à Antalya (Turquie).

Lors de cette première séance, les treize joueurs présents ont effectué un entraînement en salle, en attendant le reste du groupe, dont les nouveaux appelés, Ibrahima Mbaye (Paris Saint-Germain) et Mamadou Sarr (Strasbourg).

Les treize Lions ayant pris part au premier galop sont :
Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Édouard Mendy, Nicolas Jackson, Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye, Abdoulaye Seck, Ilay Camara, Rassoul Ndiaye, El Hadji Malick Diouf, Mory Diaw et Pape Guèye.

Cette première phase de regroupement marque le début de la montée en puissance des champions d’Afrique 2022, déterminés à bien négocier ces deux tests importants avant les prochaines échéances internationales.




