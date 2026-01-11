Les Lions accueillis au palais de la République pour une réception officielle





Les Lions du football sénégalais sont arrivés au palais de la République, où une cérémonie officielle est organisée en leur honneur après leur sacre continental.



Partis en fin de matinée de leur hôtel situé à Diamniadio, où ils avaient passé la nuit de lundi à mardi, les champions d’Afrique ont parcouru plusieurs grands axes de la capitale avant de rallier le palais présidentiel.



Depuis la Patte d’Oie, le cortège de l’équipe nationale, accompagné d’une foule de supporters, a emprunté le rond-point EMG, traversé le quartier Castor puis longé l’avenue Bourguiba.



Les joueurs ont ensuite poursuivi leur itinéraire en passant par le carrefour de la FASTEF et la corniche ouest, avant d’atteindre le palais de la République. Sur place, les Lions doivent être officiellement reçus par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre d’une réception marquant leur titre de champions d’Afrique.

