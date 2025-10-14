Le Sénégal se qualifie pour la Coupe du monde 2026

Le Sénégal a décroché, mardi à Dakar, sa qualification pour la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, grâce à une large victoire 4-0 face à la Mauritanie.

Auteur d’un doublé, Sadio Mané a largement contribué à ce succès décisif.

Les Lions de la Teranga participeront ainsi à leur quatrième phase finale mondiale, après celles de 2002, 2018 et 2022.

Premiers du groupe D des éliminatoires de la zone Afrique, ils devancent la RD Congo, classée parmi les quatre meilleurs deuxièmes, qui disputera deux matchs en novembre pour tenter d’accéder au Tournoi de barrage de la FIFA.

