Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Le Sénégal se qualifie pour la Coupe du monde 2026


Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 21:25 | Lu 34 fois Rédigé par


Le Sénégal s’est qualifié pour la Coupe du monde 2026 après sa victoire 4-0 contre la Mauritanie à Dakar, portée par un doublé de Sadio Mané.


Le Sénégal se qualifie pour la Coupe du monde 2026

Le Sénégal a décroché, mardi à Dakar, sa qualification pour la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, grâce à une large victoire 4-0 face à la Mauritanie.
Auteur d’un doublé, Sadio Mané a largement contribué à ce succès décisif.

Les Lions de la Teranga participeront ainsi à leur quatrième phase finale mondiale, après celles de 2002, 2018 et 2022.
Premiers du groupe D des éliminatoires de la zone Afrique, ils devancent la RD Congo, classée parmi les quatre meilleurs deuxièmes, qui disputera deux matchs en novembre pour tenter d’accéder au Tournoi de barrage de la FIFA.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags