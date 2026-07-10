Les faits se sont déroulés le lundi 6 juillet 2026. Ce jour-là, le vigile du lycée remarque M.M.C. en train de quitter le département froid et climatisation à bord d’une moto, accompagné d’un autre individu. Intrigué par cette situation, il procède à une vérification des installations et constate qu’une bobine de moteur de climatiseur a disparu.





Convoqué par l’administration de l’établissement, l’élève reconnaît finalement les faits et restitue le matériel qui avait été emporté.





Quelques heures plus tard, une nouvelle tentative de vol est signalée dans le même atelier. Vers 16 heures, deux autres élèves, M.N.

et A.S., auraient pénétré dans le local en passant par une fenêtre qu’ils auraient forcée. Ils sont surpris sur les lieux par le vigile avant de pouvoir quitter l’établissement.





Après constatation des faits, la direction du lycée décide de saisir les services de police. Le jeudi 9 juillet 2026, à 18h39, Y.G., adjoint au proviseur, conduit les trois élèves au poste de police de Nguinth.



Lors de leur audition, les trois mis en cause reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. Ils sont placés en garde à vue tandis que le parquet est informé de la procédure.



Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire qui crée une vive émotion au sein du lycée technique de Thiès.

