L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Jeudi 18 Septembre 2025 à 11:04


L’artiste Kilifeu, président du CA du Grand Théâtre, s’est fait voler son sac contenant 200 000 FCFA et ses passeports, laissés dans sa voiture.


Le sac de Kilifeu dérobé : perte de 200 000 FCFA et de ses passeports

 

Landing Bessane Seck, plus connu sous son nom d’artiste Kilifeu et président du Conseil d’administration du Grand Théâtre, a été victime d’un vol. Son sac, laissé dans sa voiture dont la portière était restée ouverte, a été dérobé.

Le préjudice est estimé à 120 000 francs CFA et 7 000 dalasis, soit environ 200 000 francs CFA au total. Mais au-delà de la perte financière, l’artiste est surtout préoccupé par la disparition de ses documents de voyage, notamment son passeport de service et son passeport ordinaire.

Kilifeu a exprimé sa volonté de récupérer rapidement ses papiers, considérés comme sa principale urgence après ce vol.



