Cambérène – Un voleur mis aux arrêts après avoir détourné 7 millions via WAVE

Tout est parti d’une plainte déposée le 3 septembre 2025 par un commerçant de Cambérène 1, victime d’un cambriolage. Le voleur était reparti avec un téléphone Samsung, outil principal du plaignant pour ses transactions financières.



Un préjudice estimé à 7 millions CFA

Quelques jours plus tard, la victime revient signaler un nouveau coup dur : le voleur avait utilisé le téléphone dérobé pour accéder à son compte WAVE interconnecté à son compte bancaire. Résultat : plusieurs retraits frauduleux, pour un total de 7 millions CFA.



L’enquête minutieuse de la police

Grâce à une réquisition adressée à la plateforme de mobile money et à l’exploitation de caméras de surveillance, les enquêteurs ont identifié les points de retrait utilisés par le suspect. Un indice déterminant : le voleur avait effectué un dépôt à Ouest Foire, laissant apparaître son numéro personnel.



Ce travail d’enquête a conduit à son identification puis à son arrestation.



Le profil d’un joueur compulsif

Face aux policiers, le mis en cause a reconnu les faits sans détour. Il a expliqué s’être introduit dans le magasin de nuit en cisaillant la porte. Concernant l’argent détourné, il a déclaré avoir tout misé sur la plateforme de jeux XBET.



Un détail surprenant : il affirme être devenu accro au pari en ligne après avoir gagné 239 millions CFA en 2023, une fortune rapidement perdue en continuant de jouer.



Pour contourner les contrôles, il utilisait des pièces d’identité trouvées afin d’enregistrer de nouveaux numéros de téléphone. Les vérifications menées sur son portable ont confirmé ses aveux.



Suite judiciaire

Le suspect est actuellement placé en garde à vue. L’enquête suit son cours pour déterminer d’éventuelles complicités et la traçabilité des fonds détournés.

