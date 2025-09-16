Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Bassirou Diomaye Faye attendu à New York pour la 80e Assemblée générale de l’ONU


Rédigé le Jeudi 18 Septembre 2025 à 11:11 | Lu 67 fois Rédigé par


Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se rendra à New York du 21 au 26 septembre 2025 pour prendre part à la 80e Assemblée générale de l’ONU.


Bassirou Diomaye Faye attendu à New York pour la 80e Assemblée générale de l’ONU

 

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectuera un déplacement à New York du 21 au 26 septembre 2025. Selon le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 17 septembre, il prendra part aux travaux de la 80e Assemblée générale des Nations Unies.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags