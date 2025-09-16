|
Bassirou Diomaye Faye attendu à New York pour la 80e Assemblée générale de l’ONU
Rédigé le Jeudi 18 Septembre 2025 à 11:11 | Lu 67 fois Rédigé par Rédaction
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se rendra à New York du 21 au 26 septembre 2025 pour prendre part à la 80e Assemblée générale de l’ONU.
Jeudi 18 Septembre 2025 - 11:16 Cambérène – Un voleur mis aux arrêts après avoir détourné 7 millions via WAVE
Jeudi 18 Septembre 2025 - 11:02 Saisie record de cocaïne à Kalifourou : plus de 272 kg interceptés par les Douanes
Abdourahmane Diouf veut faire du Sénégal un leader de la diplomatie climatique mondiale
Rédaction - 16/09/2025 - 0 Commentaire
Le nouveau ministre de l’Environnement, Abdourahmane Diouf, promet de hisser le Sénégal au premier plan des négociations climatiques mondiales, en perspective de la COP30 prévue au Brésil. Le nouveau...
Violents affrontements à la Mac de Thiès : plusieurs blessés évacués à l’hôpital régional
Hanne Abou - 13/09/2025 - 0 Commentaire
Cambérène – Un voleur mis aux arrêts après avoir détourné 7 millions via WAVE
Lat Soukabé Fall - 18/09/2025 - 0 Commentaire
Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (U15) a interpellé, le 13 septembre 2025, un individu accusé de vol de nuit avec effraction et de détournement massif via mobile money. Tout...
Rédaction - 18/09/2025 - 0 Commentaire
