Le président Bassirou Diomaye Faye exhorte le gouvernement à accélérer la mise en œuvre du PRES





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité mercredi les membres du nouveau gouvernement à intensifier l’exécution du Plan de redressement économique et social (PRES), déjà présenté aux partenaires de l’État et aux responsables de l’Administration publique.



Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’une gestion axée sur les résultats dans chaque département ministériel, en vue d’une mise en œuvre optimale du PRES.



Présenté le 1er août dernier par le Premier ministre Ousmane Sonko, ce plan constitue l’un des piliers de la stratégie gouvernementale. Le président a rappelé l’urgence de lancer, sous la supervision du Premier ministre, les programmes, projets, réformes et textes nécessaires à l’application des directives présidentielles, a indiqué la secrétaire d’État chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.



Le chef de l’État a également demandé au ministre des Finances et du Budget, en collaboration avec le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, ainsi que les autres départements concernés, de prendre toutes les dispositions pour finaliser le projet de loi de finances 2026.



Par ailleurs, les activités ministérielles devront s’inscrire dans la politique de territorialisation des politiques publiques, avec un fort ancrage territorial.



Enfin, le président a exhorté le gouvernement à intensifier la relance de l’économie nationale, à promouvoir le secteur privé, les investissements productifs et l’entrepreneuriat, ainsi qu’à développer les travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre, notamment dans le logement et les infrastructures, afin de favoriser l’employabilité et l’emploi des jeunes.

