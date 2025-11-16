Le philosophe Souleymane Bachir Diagne honoré par le Prix littéraire Paris-Liège 2025





La ville de Liège, en Belgique, a attribué son prix littéraire « Paris-Liège » de l’essai 2025 au philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, pour son ouvrage « Universaliser », publié chez Albin Michel, selon des informations recueillies dimanche.



D’après l’annonce officielle, le jury s’est réuni à deux reprises, d’abord à Paris puis à Liège, avant de retenir Souleymane Bachir Diagne comme lauréat de cette édition. La remise de la distinction est prévue le jeudi 20 novembre prochain à 18 heures, à la librairie PAX située place du XX Août, à Liège.



Ce prix, décerné par la ville de Liège avec l’appui de la ville de Paris, est doté d’une récompense de dix mille euros, soit un peu plus de six millions de francs CFA. Il distingue chaque année un essai original en sciences humaines, rédigé en français et publié l’année précédant la cérémonie.



Le jury rappelle qu’un essai désigne un texte de réflexion destiné à un public large. Pour sélectionner le lauréat, l’originalité du sujet, la qualité de l’écriture et la pertinence scientifique ont été déterminantes.



Dans son ouvrage, Souleymane Bachir Diagne place la notion d’universalité au centre de sa pensée, en soulignant l’importance des particularités culturelles dans la construction d’un universel partagé. Il y propose un dialogue entre les cultures, affirmant que l’humanité ne peut se réduire à une simple juxtaposition de groupes.



Il soutient que la définition de l’universel ne peut venir d’une seule région du monde, mais doit se construire collectivement, dans un effort constant impliquant une philosophie du décentrement.



Face aux replis identitaires et aux tensions entre nations et cultures, le philosophe choisit de défendre une vision positive de l’humain et un universel façonné par toutes les sociétés.



Souleymane Bachir Diagne, spécialiste reconnu de l’histoire des sciences et de la pensée islamique, a été conseiller d’Abdou Diouf pour l’éducation et la culture avant d’enseigner à l’Université de Dakar, puis à l’Université Columbia de New York. Il est également l’auteur, chez Albin Michel, des ouvrages « En quête d’Afriques avec Jean-Loup Amselle » (2018) et « Langue à langue » (2022).

