Tension matinale au campus de l’UCAD lors d’une mobilisation pour les bourses





Dès 5 heures du matin ce lundi, une atmosphère tendue s’est installée au campus Cheikh Anta Diop de Dakar, marquée par une confrontation entre étudiants et forces de sécurité. D’après les premiers récits, la situation s’est envenimée alors que les étudiants se rassemblaient pour exiger le paiement de leurs bourses, une demande devenue particulièrement pressante.



Sur place, des témoins indiquent que les forces de sécurité sont intervenues pour encadrer la mobilisation, tandis que les étudiants ont érigé des blocages à certains accès et mené des sit-in à plusieurs endroits clés du campus. Les échanges ont été marqués par des moments de forte tension, mais aucune information officielle n’a encore été donnée concernant de possibles interpellations ou personnes touchées.

