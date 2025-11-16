|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Deux Hommes de Valeur se Rencontrent à Thiès : Abdoulaye Dièye et Habib Vitin scellent une vision commune pour la Ville 16/11/2025 Situation politico-économique : Habib Vitin plaide pour une concertation nationale et met en garde contre les querelles au sommet de l’État 14/11/2025 Thiès-Ville : Réunion de rentrée 2025-2026 sous le signe de la performance 27/10/2025 Réussir ensemble avec Habib Vitin 24/10/2025 Thiès : Ouverture du Forum Islamique pour la Paix 18/10/2025
L'Actualité au Sénégal
Cri de cœur, Un Canal crée la Panique à N'Guinth Station
Rédigé le Lundi 17 Novembre 2025 à 10:18 | Lu 29 fois Rédigé par Rédaction
|
Lundi 17 Novembre 2025 - 10:20 Tension matinale au campus de l’UCAD lors d’une mobilisation pour les bourses
|
Lundi 17 Novembre 2025 - 07:08 Pirogue abandonnée à Mermoz : la DNLT sécurise une embarcation et du matériel sur la plage
Actualité à Thiès
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Tension matinale au campus de l’UCAD lors d’une mobilisation pour les bourses
Rédaction - 17/11/2025 - 0 Commentaire
Dès l’aube, une mobilisation étudiante pour le versement des bourses a provoqué une forte tension au campus de l’UCAD, où les forces de sécurité ont été déployées pour encadrer les rassemblements....
Cri de cœur, Un Canal crée la Panique à N'Guinth Station
Rédaction - 17/11/2025 - 0 Commentaire
