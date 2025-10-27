Menu
Le journaliste Babacar Fall libéré après une garde à vue à Dakar


Rédigé le Jeudi 30 Octobre 2025 à 10:39 | Lu 42 fois


Arrêté puis placé en garde à vue à la Sûreté urbaine de Dakar, le directeur de la rédaction de la RFM, Babacar Fall, a été libéré après une journée d’audition.


 

Après avoir passé une journée en garde à vue à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, le directeur de la rédaction de la RFM, Babacar Fall, a finalement retrouvé la liberté. Le journaliste a pu regagner son domicile ce mardi soir.

Son interpellation faisait suite à un entretien téléphonique qu’il avait accordé à Madiambal Diagne, journaliste actuellement en France et visé par un mandat d’arrêt international. Ce dernier avait également échangé, la veille, avec Maïmouna Ndour Faye, directrice de la chaîne 7TV, actuellement maintenue en garde à vue.




