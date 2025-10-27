Menu
Le groupe État islamique étend son influence en Afrique


Rédigé le Jeudi 13 Novembre 2025 à 18:40


C’est désormais en Afrique subsaharienne que l’organisation État islamique est la plus active et meurtrière. En 2024, environ un tiers des attaques revendiquées par l’EI dans le monde ont eu lieu sur le continent africain. La tendance ne s’est pas démentie cette année. Le continent africain est devenu le principal territoire d’extension du jihad.


On estime à environ 10 000 le nombre de combattants affiliés à l’État islamique (EI) sur le continent africain, répartis dans cinq provinces, ou waliya en arabe. 

Les deux filières les plus redoutables sont la branche en Afrique de l’Ouest, active au Nigeria et dans les pays voisins du lac Tchad, et la branche sahélienne, qui s’étend au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Même si dans ce pays, c’est le Jnim, affilié à al-Qaïda, qui domine actuellement la scène jihadiste.

En dix ans, ces deux provinces ont largement étendu la présence de l'État islamique sur le continent africain et le nombre de victimes, chacune comptant environ 3 000 combattants.

Les autres régions du continent ne sont pas épargnées : l'est de la République démocratique du Congo (RDC) abrite désormais la branche en Afrique centrale de l’EI, issue de l’allégeance des rebelles ADF (Forces démocratiques alliées). Ils ont récemment encore mené des attaques sanglantes contre des lieux de culte.

La Somalie, enfin, abrite désormais une filiale de l’organisation. Elle mène peu d’offensives mais n’en reste pas moins stratégique, en tant que plateforme logistique et financière pour le groupe EI à l’échelle mondiale.

Les filiales africaines de l’EI sont considérées comme plus autonomes vis-à-vis de la direction centrale de l’organisation que dans d’autres régions. Mais, leurs actions occupent une place de plus en plus importante dans la propagande du groupe à l'échelle mondiale.


Lat Soukabé Fall

