Le Sénégal suspend temporairement son accord d’extradition avec la France





Lors de la présentation du budget 2026 de son ministère devant les députés, la ministre de la Justice, Yassine Fall, a annoncé que le Sénégal suspendait provisoirement toutes les extraditions à destination de la France. Cette mesure restera en vigueur tant que Paris ne répondra pas aux deux demandes sénégalaises visant des ressortissants du pays, dont le journaliste Madiambal Diagne, dirigeant du Groupe Avenir Communication.



Yassine Fall a rappelé que l’accord d’extradition liant les deux États permet à la France de solliciter régulièrement la remise de personnes résidant au Sénégal, le plus souvent des citoyens français, parfois binationaux. Entre 2024 et 2025, une vingtaine de requêtes ont été adressées par Paris, dont trois ont reçu une réponse favorable de la part de la justice sénégalaise. Quatre autres demandes ont été refusées.



Selon la garde des Sceaux, le Sénégal n’a pas donné suite à dix requêtes françaises en raison du blocage concernant les deux extraditions demandées par Dakar. Elle affirme que toutes les explications nécessaires ont été fournies aux autorités françaises et que la position sénégalaise restera inchangée tant que les demandes en attente ne seront pas satisfaites.



La ministre a insisté sur l’application du principe de réciprocité : douze requêtes françaises sont désormais concernées par cette suspension. Les personnes recherchées par la justice française et présentes au Sénégal pourront toujours être interpellées si nécessaire, mais elles ne seront plus transférées vers la France.



En parallèle, Yassine Fall a détaillé les prévisions budgétaires pour 2026 : 81,35 milliards de francs CFA en autorisations d’engagement et 81,01 milliards en crédits de paiement pour le ministère de la Justice.

