L'Actualité au Sénégal

Troisième jour de tension à l’UCAD : les étudiants protestent contre le retard des bourses


Rédigé le Mercredi 19 Novembre 2025 à 11:30


L’UCAD connaît une nouvelle journée agitée, marquée par de fortes tensions entre étudiants et forces de sécurité à cause du retard des bourses.


Troisième jour de tension à l'UCAD : les étudiants protestent contre le retard des bourses

 

Pour la troisième journée consécutive, l’Université Cheikh Anta Diop est secouée par de fortes tensions opposant étudiants et Forces de défense et de sécurité. Dès le début de la matinée, les échanges se sont à nouveau intensifiés autour des pavillons et dans plusieurs axes du campus, donnant à l’UCAD l’allure d’un site entièrement sous pression.

À l’origine de cette situation : le retard des bourses, une problématique que les étudiants considèrent comme devenue intenable. Depuis les premières heures, les forces de sécurité, déployées en nombre, ont fait usage de moyens de dispersion pour tenter de contenir les regroupements.

Les étudiants, déterminés à maintenir la mobilisation, ont dressé des obstacles improvisés, lancé des projectiles et continué leurs rassemblements malgré les tentatives de dispersion. La crispation est visible dans les couloirs, sur les esplanades et devant les pavillons, où le climat reste particulièrement tendu.


Nouveau commentaire :

