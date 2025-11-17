Démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie aux “plantes médicinales” : plus de 338 millions de FCFA volatilisés

Face à la multiplication des plaintes et à l’importance des pertes financières, le procureur du Pool judiciaire financier (Pjf) a autorisé une vaste opération d’arrestation.
Le vendredi 14 novembre, à 5h00, la Dsc, assistée de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip), a conduit plusieurs descentes simultanées.
Les agents ont saisi :
des cartes d’identité appartenant à des tiers,
des cartes SIM,
de nombreux téléphones,
des documents attestant de transactions frauduleuses,
des preuves de coordination interne du réseau.
Lors de son audition, L. “Tankon” a reconnu son rôle central au sein du dispositif et a cité plusieurs complices, certains établis à Dakar, d’autres à l’étranger.
Son frère, Y. Diop, a confirmé avoir récupéré à plusieurs reprises d’importantes sommes d’argent envoyées par les victimes.
D’autres suspects cités demeurent introuvables et seraient en fuite.
Les témoignages recueillis montrent un schéma répétitif :
Approche amicale ou professionnelle crédible.
Proposition d’affaires “miraculeuses”, rapides et sans risque.
Multiplication des paiements pour divers frais : transport, douane, conditionnement.
Disparition du réseau après réception des fonds.
Bon nombre des victimes ont investi leurs économies, persuadées de participer à une opération rentable et légale.
À l’issue de l’enquête préliminaire, L. Diop alias “Tankon” et Y. Diop ont été déférés pour :
association de malfaiteurs,
escroquerie en bande organisée,
usurpation d’identité numérique,
faux et usage de faux,
blanchiment de capitaux.
Le matériel saisi a été placé sous scellés.
Les investigations se poursuivent pour interpeller les fugitifs et identifier d’autres victimes potentielles.