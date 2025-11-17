Menu
L'Actualité au Sénégal

Démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie aux “plantes médicinales” : plus de 338 millions de FCFA volatilisés


Rédigé le Mercredi 19 Novembre 2025 à 09:59 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une opération majeure menée par la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) a permis de mettre à nu une filière internationale d’escroquerie basée sur de faux marchés de plantes médicinales africaines.
Entre janvier 2022 et octobre 2025, plus d’une quarantaine de victimes ont été recensées, pour un préjudice provisoire estimé à 338 millions de FCFA.


Face à la multiplication des plaintes et à l’importance des pertes financières, le procureur du Pool judiciaire financier (Pjf) a autorisé une vaste opération d’arrestation.

Le vendredi 14 novembre, à 5h00, la Dsc, assistée de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip), a conduit plusieurs descentes simultanées.

Les agents ont saisi :

des cartes d’identité appartenant à des tiers,

des cartes SIM,

de nombreux téléphones,

des documents attestant de transactions frauduleuses,

des preuves de coordination interne du réseau.

Lors de son audition, L. “Tankon” a reconnu son rôle central au sein du dispositif et a cité plusieurs complices, certains établis à Dakar, d’autres à l’étranger.
Son frère, Y. Diop, a confirmé avoir récupéré à plusieurs reprises d’importantes sommes d’argent envoyées par les victimes.

D’autres suspects cités demeurent introuvables et seraient en fuite.

       Les témoignages recueillis montrent un schéma répétitif :

       Approche amicale ou professionnelle crédible.

       Proposition d’affaires “miraculeuses”, rapides et sans risque.

       Multiplication des paiements pour divers frais : transport, douane, conditionnement.

       Disparition du réseau après réception des fonds.

Bon nombre des victimes ont investi leurs économies, persuadées de participer à une opération rentable et légale.

À l’issue de l’enquête préliminaire, L. Diop alias “Tankon” et Y. Diop ont été déférés pour :

   association de malfaiteurs,
​   escroquerie en bande organisée,

   usurpation d’identité numérique,

   faux et usage de faux,

   blanchiment de capitaux.

Le matériel saisi a été placé sous scellés.
Les investigations se poursuivent pour interpeller les fugitifs et identifier d’autres victimes potentielles.



Lat Soukabé Fall

