Démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie aux “plantes médicinales” : plus de 338 millions de FCFA volatilisés

Face à la multiplication des plaintes et à l’importance des pertes financières, le procureur du Pool judiciaire financier (Pjf) a autorisé une vaste opération d’arrestation.

Le vendredi 14 novembre, à 5h00, la Dsc, assistée de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip), a conduit plusieurs descentes simultanées.



Les agents ont saisi :



des cartes d’identité appartenant à des tiers,



des cartes SIM,



de nombreux téléphones,



des documents attestant de transactions frauduleuses,



des preuves de coordination interne du réseau.



Lors de son audition, L. “Tankon” a reconnu son rôle central au sein du dispositif et a cité plusieurs complices, certains établis à Dakar, d’autres à l’étranger.

Son frère, Y. Diop, a confirmé avoir récupéré à plusieurs reprises d’importantes sommes d’argent envoyées par les victimes.



D’autres suspects cités demeurent introuvables et seraient en fuite.



Les témoignages recueillis montrent un schéma répétitif :



Approche amicale ou professionnelle crédible.



Proposition d’affaires “miraculeuses”, rapides et sans risque.



Multiplication des paiements pour divers frais : transport, douane, conditionnement.



Disparition du réseau après réception des fonds.



Bon nombre des victimes ont investi leurs économies, persuadées de participer à une opération rentable et légale.



À l’issue de l’enquête préliminaire, L. Diop alias “Tankon” et Y. Diop ont été déférés pour :



association de malfaiteurs,

​ escroquerie en bande organisée,



usurpation d’identité numérique,



faux et usage de faux,



blanchiment de capitaux.



Le matériel saisi a été placé sous scellés.

Les investigations se poursuivent pour interpeller les fugitifs et identifier d’autres victimes potentielles.

