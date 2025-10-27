Le Sénégal prévoit la mise en service de son premier gazoduc national d’ici 2027





Le Sénégal ambitionne de disposer de son propre gazoduc d’ici à 2027, a annoncé le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop. L’annonce a été faite mardi à Diamniadio, à l’occasion d’un panel consacré aux ressources minérales, tenu dans le cadre de la huitième édition du Salon international des mines du Sénégal.



Selon le ministre, le pays a considérablement accéléré ses efforts pour concrétiser ce projet stratégique : « Nous pouvons affirmer aujourd’hui que le Sénégal disposera de son gazoduc en 2027 », a-t-il déclaré.



Les champs gaziers de Yakaar et Teranga, identifiés comme des gisements de classe mondiale, recèlent des quantités suffisantes pour répondre pleinement aux besoins nationaux en gaz domestique, a ajouté M. Diop.



aps



