Le Sénégal prévoit la mise en service de son premier gazoduc national d’ici 2027


Rédigé le Mercredi 5 Novembre 2025 à 07:50


Le Sénégal vise 2027 pour la mise en service de son premier gazoduc, destiné à valoriser les gisements de Yakaar et Teranga et à couvrir les besoins en gaz domestique.


Le Sénégal prévoit la mise en service de son premier gazoduc national d’ici 2027

 

Le Sénégal ambitionne de disposer de son propre gazoduc d’ici à 2027, a annoncé le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop. L’annonce a été faite mardi à Diamniadio, à l’occasion d’un panel consacré aux ressources minérales, tenu dans le cadre de la huitième édition du Salon international des mines du Sénégal.

Selon le ministre, le pays a considérablement accéléré ses efforts pour concrétiser ce projet stratégique : « Nous pouvons affirmer aujourd’hui que le Sénégal disposera de son gazoduc en 2027 », a-t-il déclaré.

Les champs gaziers de Yakaar et Teranga, identifiés comme des gisements de classe mondiale, recèlent des quantités suffisantes pour répondre pleinement aux besoins nationaux en gaz domestique, a ajouté M. Diop.

aps

 




