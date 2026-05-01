Le ministère des Finances dément toute baisse de l’avance Tabaski des agents de l’État

Le ministère des Finances et du Budget a publié un communiqué pour réfuter les informations relayées sur les réseaux sociaux au sujet d’une supposée diminution de l’avance Tabaski destinée aux agents de l’État.

Le faux document diffusé, présenté comme émanant du ministère, évoquait des difficultés budgétaires ayant conduit à une réduction des montants versés, notamment pour les enseignants qui, selon ce texte, ne devaient percevoir que 50 000 francs CFA.

Les autorités ont rejeté ces affirmations, précisant qu’aucune décision allant dans ce sens n’a été prise. Le ministère indique que les avances ont été versées conformément aux règles habituelles, sans modification des montants accordés.

Le département dirigé par Cheikh Diba a également dénoncé la diffusion de fausses informations et invité les citoyens à se référer uniquement aux canaux officiels du ministère, notamment son site internet et ses plateformes de communication sur les réseaux sociaux.



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