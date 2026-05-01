Menu
L'Actualité au Sénégal

Le ministère des Finances dément toute baisse de l’avance Tabaski des agents de l’État


Rédigé le Vendredi 8 Mai 2026 à 07:14 | Lu 74 fois Rédigé par


Le ministère des Finances et du Budget a rejeté les informations diffusées sur les réseaux sociaux concernant une prétendue réduction de l’avance Tabaski accordée aux agents de l’État.


Le ministère des Finances dément toute baisse de l’avance Tabaski des agents de l’État

 

Le ministère des Finances et du Budget a publié un communiqué pour réfuter les informations relayées sur les réseaux sociaux au sujet d’une supposée diminution de l’avance Tabaski destinée aux agents de l’État.
Le faux document diffusé, présenté comme émanant du ministère, évoquait des difficultés budgétaires ayant conduit à une réduction des montants versés, notamment pour les enseignants qui, selon ce texte, ne devaient percevoir que 50 000 francs CFA.
Les autorités ont rejeté ces affirmations, précisant qu’aucune décision allant dans ce sens n’a été prise. Le ministère indique que les avances ont été versées conformément aux règles habituelles, sans modification des montants accordés.
Le département dirigé par Cheikh Diba a également dénoncé la diffusion de fausses informations et invité les citoyens à se référer uniquement aux canaux officiels du ministère, notamment son site internet et ses plateformes de communication sur les réseaux sociaux.

dakaractu



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags