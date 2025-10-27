Le Sénégal mobilise plus de 180 milliards FCFA pour renforcer sa souveraineté alimentaire





Le gouvernement du Sénégal a mobilisé une enveloppe de 180 milliards 388 millions 170 mille francs CFA pour la mise en œuvre du Projet d’appui à la souveraineté alimentaire (PASS), qui bénéficiera à environ 2,6 millions de personnes, a annoncé le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne.



S’exprimant mercredi, le ministre a précisé que ce financement global, estimé à 275 millions d’euros, provient de plusieurs partenaires : 90 millions d’euros du FIDA, 62 millions du Fonds OPEP et 97 millions du Fonds italien pour le climat. Ce soutien financier permettra d’étendre le programme à dix régions, avec l’intégration de Matam parmi les bénéficiaires.



Selon M. Diagne, le projet touchera 220 000 ménages agricoles, représentant 880 000 bénéficiaires directs et 2,6 millions de bénéficiaires directs et indirects. Il a salué la capacité du Sénégal à mobiliser des ressources d’envergure pour renforcer sa souveraineté alimentaire et accroître sa résilience face aux chocs économiques et climatiques.



L’objectif principal du PASS est d’améliorer la production agricole, la productivité, la durabilité et la résilience climatique des chaînes de valeur prioritaires, tout en augmentant les revenus des producteurs vulnérables, notamment les femmes et les jeunes.



Le ministre a également indiqué que, grâce à un futur financement de la Banque européenne d’investissement, le montant total du projet dépassera les 300 millions de dollars, soit plus de 171 milliards FCFA, permettant d’inclure les régions de Saint-Louis et Ziguinchor.



“Le PASS constitue l’un des leviers centraux de la feuille de route agricole nationale”, a déclaré Mabouba Diagne, soulignant qu’il s’inscrit dans la vision gouvernementale consistant à produire davantage, transformer localement et commercialiser efficacement.



De son côté, Matteo Marchisio, représentant du FIDA au Sénégal, a rappelé que le projet soutient une production résiliente et durable, la souveraineté semencière, la maîtrise de l’eau et la création de 12 coopératives agricoles communautaires (CAC) modernes, touchant plus de 1 000 jeunes entrepreneurs.



Il a ajouté que le PASS est un programme transversal, fédérant tous les acteurs impliqués dans la souveraineté alimentaire, “car la bataille pour l’autonomie alimentaire se gagne sur toute la chaîne de valeur, et pas uniquement dans les champs”.



