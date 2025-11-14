Le Sénégal mobilise 99 milliards FCFA sur le marché domestique grâce à une forte adhésion des investisseurs





Le ministère des Finances et du Budget a annoncé vendredi que l’État du Sénégal a mobilisé 99 milliards de francs CFA sur le marché domestique, à l’issue d’une émission de titres par adjudication. L’institution salue à cette occasion la confiance renforcée des investisseurs envers la signature du pays.



Selon le communiqué transmis par la cellule de communication du ministère, cette opération s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre maîtrisée du plan de financement 2025. L’émission visait un montant initial de 90 milliards FCFA, mais l’intérêt exprimé par les investisseurs a atteint 100 milliards FCFA, représentant un taux de couverture de 111 %, pour un montant retenu de 99 milliards FCFA.



Cette forte participation est présentée comme un signe clair de la solidité de la position financière du Sénégal et de la poursuite de sa trajectoire de consolidation budgétaire. Le ministère précise également que l’émission a bénéficié de conditions favorables, avec un rendement moyen pondéré de 6,889 %.



L’opération a attiré une base d’investisseurs variée, ce qui témoigne de la profondeur et de la diversité du marché des titres publics. Elle contribue également au renforcement de la stratégie nationale de gestion des finances publiques.



Avec cette mobilisation de ressources, le gouvernement réaffirme sa volonté de maintenir un cadre macroéconomique stable, d’assurer une gestion budgétaire rigoureuse et de poursuivre une communication transparente avec l’ensemble des acteurs financiers.

