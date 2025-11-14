Économie et football : les journaux reviennent sur la notation du Sénégal et le duel Sénégal–Brésil





Les publications de ce samedi se concentrent largement sur la situation économique du Sénégal, marquée par la baisse de la notation souveraine par Standard & Poor’s, mais aussi sur les réactions officielles. Le match amical entre le Sénégal et le Brésil, prévu à Londres, occupe également une place importante dans l’actualité.



Le Soleil met en avant la gestion de la dette publique en titrant : « Dakar rassure, les marchés suivent ». Le quotidien explique que les autorités ont adressé une lettre aux investisseurs pour confirmer leur volonté de respecter les échéances et de poursuivre la préparation du plan de financement pour 2026. Le journal note également que 99 milliards de francs CFA ont été levés sur le marché intérieur, signe d’une confiance maintenue dans la signature du Sénégal.



Dans le même sens, le journal indique que le ministère des Finances s’efforce de rassurer sur fond de discussions autour d’une éventuelle restructuration, en rappelant la qualité des échanges avec le FMI et le respect des engagements.

L’As souligne par ailleurs que le FMI serait prêt à accorder une certaine souplesse concernant la dette, laquelle représenterait environ 132 % du PIB selon les chiffres récents.



Sud Quotidien rapporte les propos du ministre de l’Économie, qui met en avant trois priorités : l’endettement, le capital humain et la gouvernance. Le journal mentionne également les axes retenus dans la stratégie du ministre, notamment la formation duale, le numérique et une gouvernance territoriale adaptée.



Concernant la notation financière, Le Quotidien affiche la baisse annoncée par S&P, qui rétrograde la note du Sénégal de B- à CCC+. L’agence évoque notamment le poids de la dette et l’absence d’accord conclu avec le FMI.

Les Échos estime que cette dégradation place le pays dans une situation particulièrement difficile, tandis que Source A prévient qu’un nouvel abaissement reste possible.



Sur un tout autre registre, plusieurs journaux se penchent sur la rencontre amicale Sénégal–Brésil programmée ce samedi à l’Emirates Stadium de Londres. L’Observateur qualifie cet affrontement de « choc des étoiles », y voyant un test majeur avant la CAN 2025 prévue au Maroc.

Record partage cette analyse en parlant d’un « grand test avant la CAN », rappelant que l’équipe de Pape Thiaw veut préserver sa série de 27 matchs sans défaite.

WalfQuotidien, de son côté, évoque un « bal des artistes » sur la pelouse londonienne, alors que d’autres journaux parlent d’une rencontre aux allures de revanche.



Source A cite Carlo Ancelotti, qui décrit le Sénégal comme une équipe intense, structurée et très technique. Pape Thiaw, pour sa part, affirme son respect pour le Brésil et son encadrement.

Enfin, L’Informé ajoute que les Lions espèrent encore célébrer à leur manière, dans une ambiance mêlant rythme local et esprit Samba.



