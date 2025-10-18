Menu
Décès du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré au Ghana : une enquête ouverte


Rédigé le Dimanche 19 Octobre 2025 à 22:16


Le ministère sénégalais des Affaires étrangères confirme la mort de Cheikh Touré à Kumasi, au Ghana, et annonce une enquête sur les circonstances de son décès.


Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a annoncé, samedi, le décès du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré, survenu à Kumasi, au Ghana.

Selon un communiqué officiel, Cheikh Touré est décédé vendredi. Les premières investigations menées par les services consulaires laissent penser qu’il aurait été victime d’un réseau d’escroquerie et d’extorsion de fonds.

D’après les informations recueillies par l’Ambassade du Sénégal à Accra, la dépouille du défunt repose actuellement à la morgue Ebenezer de Tafo, dans la région d’Ashanti, située à environ 250 kilomètres d’Accra.

Les autorités ghanéennes ont été saisies pour diligenter une enquête approfondie sur les circonstances exactes du drame. Deux agents de l’ambassade seront envoyés dès dimanche à Kumasi afin d’appuyer les autorités locales dans les démarches administratives et judiciaires, et de préparer, en coordination avec la famille, le rapatriement de la dépouille au Sénégal dès que les autorisations nécessaires seront obtenues.

Le ministère a exprimé sa profonde compassion à la famille du défunt et assuré qu’un suivi attentif est accordé à cette affaire.




