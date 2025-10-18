Décès du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré au Ghana : une enquête ouverte





Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a annoncé, samedi, le décès du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré, survenu à Kumasi, au Ghana.



Selon un communiqué officiel, Cheikh Touré est décédé vendredi. Les premières investigations menées par les services consulaires laissent penser qu’il aurait été victime d’un réseau d’escroquerie et d’extorsion de fonds.



D’après les informations recueillies par l’Ambassade du Sénégal à Accra, la dépouille du défunt repose actuellement à la morgue Ebenezer de Tafo, dans la région d’Ashanti, située à environ 250 kilomètres d’Accra.



Les autorités ghanéennes ont été saisies pour diligenter une enquête approfondie sur les circonstances exactes du drame. Deux agents de l’ambassade seront envoyés dès dimanche à Kumasi afin d’appuyer les autorités locales dans les démarches administratives et judiciaires, et de préparer, en coordination avec la famille, le rapatriement de la dépouille au Sénégal dès que les autorisations nécessaires seront obtenues.



Le ministère a exprimé sa profonde compassion à la famille du défunt et assuré qu’un suivi attentif est accordé à cette affaire.

