Thiès : La Brigade régionale des stupéfiants saisit 88 kg de ch@nvre indien à Mbour

Selon nos informations, les éléments de l’unité basée à Mbour, agissant sous la coordination de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), ont mis la main sur 88 kilogrammes de chanvre indien. Une saisie jugée "significative" par les autorités sécuritaires, au regard de la quantité et du réseau visé.



Une opération minutieusement préparée

L’intervention a été planifiée sur la base de renseignements précis recueillis par les enquêteurs. Ces derniers avaient depuis plusieurs jours placé sous surveillance un groupe suspecté d’assurer l’acheminement et la redistribution de produits prohibés dans la région.

Les agents ont alors monté une opération ciblée, mobilisant plusieurs équipes et points de contrôle, avant d’intercepter les trafiquants présumés au moment de la livraison.



Une filière locale en ligne de mire

D’après une source proche du dossier, la drogue saisie devait alimenter des circuits locaux, notamment dans les zones touristiques et périphériques de Mbour. Les enquêteurs privilégient la piste d’un réseau structuré, actif depuis plusieurs mois, et qui disposerait de ramifications jusque dans la région de Dakar.

« Les investigations se poursuivent pour identifier tous les membres du réseau et déterminer les sources d’approvisionnement », confie une source sécuritaire.



Un nouveau coup dur pour les trafiquants

Cette saisie vient s’ajouter à plusieurs autres coups de filet réalisés par la BRS de Thiès ces derniers mois, illustrant la détermination des forces de l’ordre à endiguer le trafic de stupéfiants dans la région.

Les autorités rappellent que ces opérations visent non seulement à perturber les circuits d’approvisionnement, mais aussi à protéger la jeunesse contre les ravages de la drogue.



Une enquête est en cours pou

