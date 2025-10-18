Déguerpissement au marché central de Thiès : une opération de désencombrement réussie

L’opération a été menée en coordination avec les sous-préfets de Thiès-Nord et Thiès-Sud, les maires de Thiès-Nord et de Thiès-Ouest, le commandant du corps urbain du commissariat central de Thiès, les agents de l’UCG et ceux du Cadre de vie. Georges Samba Faye, adjoint au gouverneur, a dirigé le déguerpissement des marchands occupant illégalement ces espaces publics.



Le maire de Thiès-Nord, Mamadou Diakhaté, s’est dit satisfait de cette initiative. « Nous remercions le ministre de l’Intérieur et les autorités administratives pour cette activité de désencombrement », a-t-il déclaré. Selon lui, des réunions préparatoires avec tous les acteurs concernés ont favorisé l’adhésion des populations. « Il n’y a pas eu de difficultés ni d’opposition, car nous avions pris des mesures de communication et d’information à travers les délégués de marché », a-t-il ajouté.



Toutefois, M. Diakhaté a insisté sur la nécessité d’un suivi permanent. « Des opérations de ce genre ont été faites, mais les vendeurs reviennent quelques jours après. Seul un suivi peut nous permettre de décourager définitivement les occupants », a-t-il souligné.



Du côté des commerçants, le sentiment est de frustration et d’injustice. « Nous sommes des pères et mères de famille. Nous n’avons que nos activités commerciales pour nourrir nos enfants. Avant de nous déguerpir, les autorités devraient nous trouver d’autres places. Elles n’ont pas de difficultés pour gérer leurs familles, contrairement à nous qui luttons chaque jour pour survivre », ont-ils déploré.



Pour rappel, le préfet de Thiès, Mame Less Cabou, avait pris, le lundi 13 octobre 2025, un arrêté interdisant toute activité commerciale sur la voie publique à compter du jeudi 16 octobre 2025.

