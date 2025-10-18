Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Déguerpissement au marché central de Thiès : une opération de désencombrement réussie


Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2025 à 01:34 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Ce mercredi, le marché central de Thiès a fait l’objet d’une vaste opération de déguerpissement, pilotée par le gouverneur. L’action a permis de libérer une large partie de ce lieu de commerce ainsi que les avenues Houphouët-Boigny, Mawo Doucouré et la route reliant la Manufacture sénégalaise des arts décoratifs au marché Darou Salam, débarrassées des occupations anarchiques.


Déguerpissement au marché central de Thiès : une opération de désencombrement réussie

L’opération a été menée en coordination avec les sous-préfets de Thiès-Nord et Thiès-Sud, les maires de Thiès-Nord et de Thiès-Ouest, le commandant du corps urbain du commissariat central de Thiès, les agents de l’UCG et ceux du Cadre de vie. Georges Samba Faye, adjoint au gouverneur, a dirigé le déguerpissement des marchands occupant illégalement ces espaces publics.

Le maire de Thiès-Nord, Mamadou Diakhaté, s’est dit satisfait de cette initiative. « Nous remercions le ministre de l’Intérieur et les autorités administratives pour cette activité de désencombrement », a-t-il déclaré. Selon lui, des réunions préparatoires avec tous les acteurs concernés ont favorisé l’adhésion des populations. « Il n’y a pas eu de difficultés ni d’opposition, car nous avions pris des mesures de communication et d’information à travers les délégués de marché », a-t-il ajouté.

Toutefois, M. Diakhaté a insisté sur la nécessité d’un suivi permanent. « Des opérations de ce genre ont été faites, mais les vendeurs reviennent quelques jours après. Seul un suivi peut nous permettre de décourager définitivement les occupants », a-t-il souligné.

Du côté des commerçants, le sentiment est de frustration et d’injustice. « Nous sommes des pères et mères de famille. Nous n’avons que nos activités commerciales pour nourrir nos enfants. Avant de nous déguerpir, les autorités devraient nous trouver d’autres places. Elles n’ont pas de difficultés pour gérer leurs familles, contrairement à nous qui luttons chaque jour pour survivre », ont-ils déploré.

Pour rappel, le préfet de Thiès, Mame Less Cabou, avait pris, le lundi 13 octobre 2025, un arrêté interdisant toute activité commerciale sur la voie publique à compter du jeudi 16 octobre 2025.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Déguerpissement au marché central de Thiès : une opération de désencombrement réussie

Lat Soukabé Fall - 23/10/2025 - 0 Commentaire
Déguerpissement au marché central de Thiès : une opération de désencombrement réussie
Ce mercredi, le marché central de Thiès a fait l’objet d’une vaste opération de déguerpissement, pilotée par le gouverneur. L’action a permis de libérer une large partie de ce lieu de commerce ainsi...

AIBD : la brigade du tourisme des douanes intercepte 11,8 kg de haschich dissimulés dans des pots de Nesquik

Lat Soukabé Fall - 22/10/2025 - 0 Commentaire
AIBD : la brigade du tourisme des douanes intercepte 11,8 kg de haschich dissimulés dans des pots de Nesquik
Une opération coup de poing de la Brigade du Tourisme des Douanes de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a permis, le samedi 18 octobre 2025 vers 12h30, de mettre la main sur une importante...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags