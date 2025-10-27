Le Fonds mondial veut mobiliser 18 milliards de dollars pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme





Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme prévoit de mobiliser 18 milliards de dollars américains, soit environ 10 211 milliards de francs CFA, auprès de ses donateurs afin de renforcer la lutte contre ces trois maladies dans ses pays membres, dont le Sénégal.



« Nous espérons obtenir de nos donateurs 18 milliards de dollars pour financer la santé des populations des pays membres, y compris le Sénégal », a déclaré Adda Faye, directrice financière du Fonds mondial, vendredi à Dakar.



Elle s’exprimait lors de la clôture d’une réunion sur les financements du Fonds mondial et la gestion des finances publiques, tenue depuis mardi dans la capitale sénégalaise, en présence de représentants de plusieurs pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre.



Mme Faye a salué les résultats obtenus au cours des vingt dernières années, tout en exprimant sa confiance dans le renouvellement du soutien des contributeurs. Elle a également appelé à transformer l’engagement politique en actions concrètes, en insistant sur la nécessité d’un leadership collectif pour atteindre l’objectif fixé.



Selon elle, 72 % des financements du Fonds mondial sont destinés aux pays d’Afrique subsaharienne.



De son côté, le secrétaire général du ministère sénégalais de la Santé et de l’Hygiène publique, Serigne Mbaye, a souligné que la souveraineté sanitaire et la durabilité du financement demeurent des objectifs exigeants mais accessibles. Il a rappelé que la réussite dépendra de la mise en œuvre effective des engagements pris.



Présidant la cérémonie de clôture, M. Mbaye a salué les progrès considérables réalisés dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, affirmant que le Sénégal mise sur la solidarité nationale pour bâtir un modèle africain de gouvernance sanitaire responsable.



Le Fonds mondial espère, grâce à cette mobilisation de 18 milliards de dollars, sauver 23 millions de vies supplémentaires d’ici à 2029.

