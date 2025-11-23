Le CORED rouvre ses bureaux à la Maison de la Presse après plus d’un an d’arrêt





Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a confirmé la réouverture de ses bureaux à la Maison de la Presse Babacar Touré à partir du jeudi 4 décembre 2025. Cette reprise met fin à une période de plus d’un an marquée par des difficultés financières ayant conduit à la fermeture du Secrétariat.



Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’application des résolutions du Conseil de gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP). Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a accordé un soutien financier permettant de régler une partie des arriérés de salaires du personnel permanent et de couvrir plusieurs charges urgentes nécessaires au fonctionnement du CORED.



L’organe d’autorégulation avait précédemment annoncé l’arrêt de son Secrétariat après quatorze mois sans rémunération, une situation devenue insoutenable pour les employés et incompatible avec la continuité des services destinés aux acteurs des médias.



Avec cette réouverture, le CORED relance l’ensemble de ses activités, notamment la délivrance du quitus indispensable pour l’obtention de la carte nationale de presse, un document essentiel pour les journalistes et techniciens.



Cette reprise représente une étape importante pour consolider l’autorégulation du secteur médiatique, promouvoir l’éthique professionnelle et faciliter les démarches administratives des professionnels de l’information.

