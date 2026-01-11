Lancement du programme initiatique de l’Académie Écosystémique Panafricain des Terroirs (UNI-E-PAT) à Thiès

Le projet UNI-E-PAT a pour objectif de former une nouvelle génération d’acteurs capables de conjuguer innovation, respect de l’environnement et renforcement des dynamiques communautaires. La cérémonie a permis de présenter les objectifs, programmes et activités de l’académie, qui se veut un espace de convergence entre traditions et modernité.



Ce lancement marque le début d’un parcours initiatique et pédagogique, destiné à fédérer les acteurs du développement territorial autour d’une vision panafricaine de l’écosystème.



L’académie UNI-E-PAT se veut ainsi une plateforme d’échanges, de formation et de valorisation des terroirs, avec l’ambition de renforcer les capacités locales et de contribuer au développement durable des communautés africaines.

Placée sous le haut parrainage de M. Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, cette initiative vise à promouvoir un développement intégré et durable des terroirs africains, en valorisant les savoirs locaux, l’agroécologie et les pratiques culturelles endogènes.