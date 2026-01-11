Menu
L'Actualité au Sénégal

Lancement du programme initiatique de l’Académie Écosystémique Panafricain des Terroirs (UNI-E-PAT) à Thiès


Rédigé le Dimanche 11 Janvier 2026 à 19:20 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La ville de Thiès a accueilli ce samedi le lancement officiel du programme initiatique de l’Académie Écosystémique Panafricain des Terroirs (UNI-E-PAT). La cérémonie s’est déroulée au sein du site “Sunu Makaan”, situé dans les Manufactures des Arts Décoratifs de Thiès, un lieu emblématique de la créativité et de la culture locale.


Lancement du programme initiatique de l’Académie Écosystémique Panafricain des Terroirs (UNI-E-PAT) à Thiès
Placée sous le haut parrainage de M. Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, cette initiative vise à promouvoir un développement intégré et durable des terroirs africains, en valorisant les savoirs locaux, l’agroécologie et les pratiques culturelles endogènes.
Le projet UNI-E-PAT a pour objectif de former une nouvelle génération d’acteurs capables de conjuguer innovation, respect de l’environnement et renforcement des dynamiques communautaires. La cérémonie a permis de présenter les objectifs, programmes et activités de l’académie, qui se veut un espace de convergence entre traditions et modernité.
 
Ce lancement marque le début d’un parcours initiatique et pédagogique, destiné à fédérer les acteurs du développement territorial autour d’une vision panafricaine de l’écosystème.
 
L’académie UNI-E-PAT se veut ainsi une plateforme d’échanges, de formation et de valorisation des terroirs, avec l’ambition de renforcer les capacités locales et de contribuer au développement durable des communautés africaines.


Lat Soukabé Fall

